HOME NEWS NASIONAL

Kedatangan Paus Fransiskus dan Gelaran ISF, Polri Kerahkan 4.730 Personel

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |14:27 WIB
Kedatangan Paus Fransiskus dan Gelaran ISF, Polri Kerahkan 4.730 Personel
Illustrasi Polri (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya bersama dengan Mabes Polri menggelar tactical floor game (TFG) Operasi Tribrata Jaya, terkait kegiatan pengamanan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dan Internasional Sustainability Forum (ISF) 2024 hari ini, Jumat (30/8/2024).

Karo PID Divhumas Polri, Brigjen Tjahyono Saputro mengatakan, kegiatan pengamanan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 2 September hingga 7 September 2024.

“Dalam operasi ini, personel yang dilibatkan sebanyak 4.730 personel,” ujar Tjahyono kepada wartawan, Jumat (30/8/2024).

Adapun rincian dari 4.730 personel itu terdiri dari 1.210 personel Mabes Polri dan 3.520 personil jajaran Polda Metro Jaya. Selain itu, operasi juga akan melibatkan Paspampres, kemudian dengan BNPT, BSSN, dan unsur TNI.

"Pelaksanaan nanti, TFG gabungan akan dilaksanakan di Cilangkap pada tanggal 1 September 2024,” paparnya.

 

