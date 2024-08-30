Anies Minta Maaf ke Warga Jakarta Usai Gagal Ikut Pilkada 2024

JAKARTA – Anies Baswedan meminta maaf ke warga miskin di Jakarta karena tidak bisa mewujudkan aspirasi mereka sebagai seorang gubernur. Permintaan maaf itu disampaikan Anies usai dirinya gagal maju di Pilgub Jakarta 2024.

Meski begitu, Anies mengatakan dia tak akan berhenti memperjuangkan aspirasi warga miskin yang didapatnya saat berkeliling ke berbagai lokasi. Dia akan mengusahakan cara lain untuk membantu warga Jakarta.

“Saya minta maaf karena tidak bisa membantu melalui jalan pemegang kewenangan, pembuat kebijakan. Tapi bukan berarti perjuangan kita berhenti dan bukan berarti ikhtiar kita selesai di sini, enggak, dengan cara lain nanti kita sama-sama berjuang untuk bisa memperbaik kondisi rakyat miskin kota yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar sekali,” ucap Anies.

Anies menyampaikan permintaan maaf itu dalam video berjudul ‘Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pilkada 2024’ yang tayang di channel Youtube pribadinya, Jumat (30/8/2024).

Dalam video itu, Anies mengungkapkan penyesalannya tidak bisa ikut kontestasi Pilkada Jakarta 2024. “Kalau ditanya ada enggak penyesalan tidak mengikuti Pilkada ini? Kalau saya ditanya ada penyesalan tidak? Ada,” ucap Anies.

Anies mengatakan, dia menyesal karena tidak bisa menuntaskan berbagai aspirasi yang disampaikan warga Jakarta kepadanya. Apalagi, aspirasi itu datang dari warga miskin yang berharap adanya perbaikan perekonomian.

“Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini, di tempat ini setelah selesai Pilpres kemarin, bergantian, berombongan datang menyampaikan keinginan aspirasi, ‘Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan’,” ujar Anies.