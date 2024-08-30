Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Restui Risma Maju di Pilgub Jatim

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |17:05 WIB
Jokowi Restui Risma Maju di Pilgub Jatim
Presiden Jokowi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pertemuannya dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Istana pada Jumat (30/8/2024) pagi tadi.

Jokowi menyebut dalam pertemuan itu, Risma membicarakan soal pencalonan dirinya sebagai calon gubernur provinsi Jawa Timur.

"Berkaitan dengan pencalonan Bu Risma untuk calon gubernur di provinsi Jawa Timur," kata Jokowi dalam keterangannya di RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Saat dikonfirmasi mengenai restu untuk Risma, Jokowi hanya menjawab mengizinkan kader PDIP itu untuk maju Pilgub Jawa Timur.

"Ya saya izinkan," kata Jokowi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162502//herman-uz4X_large.jpg
Sekjen Partai Demokrat Ungkap Tiga Misi Partainya di Pemilu 2029, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090173//harta-kekayaan-khofifah-yang-unggul-hasil-quick-count-pilgub-jatim-2024-h2S95bHlXP.jpg
Harta Kekayaan Khofifah yang Unggul Hasil Quick Count Pilgub Jatim 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/519/3090094//khofifah_nyoblos_di_surabaya-D69c_large.JPG
Nyoblos di TPS 19 Surabaya, Khofifah: Mudah-mudahan Ini Jadi Penguatan Membangun Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/519/3088342//khofifah_emil-PVL9_large.JPG
Poltracking Indonesia Prediksi Khofifah-Emil Menang Pilgub Jatim 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/519/3087169//khofifah_indar_parawansa-Bqyv_large.JPG
Kepemimpinan Khofifah Dipercaya Makin Pacu Kemajuan Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/519/3086540//khofifah-RNqv_large.JPG
Keterpilihan Khofifah Makin Kuat Berkat Rekam Jejak Sukses Periode Pertama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement