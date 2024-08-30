Jokowi Restui Risma Maju di Pilgub Jatim

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pertemuannya dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Istana pada Jumat (30/8/2024) pagi tadi.

Jokowi menyebut dalam pertemuan itu, Risma membicarakan soal pencalonan dirinya sebagai calon gubernur provinsi Jawa Timur.

"Berkaitan dengan pencalonan Bu Risma untuk calon gubernur di provinsi Jawa Timur," kata Jokowi dalam keterangannya di RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Saat dikonfirmasi mengenai restu untuk Risma, Jokowi hanya menjawab mengizinkan kader PDIP itu untuk maju Pilgub Jawa Timur.

"Ya saya izinkan," kata Jokowi.