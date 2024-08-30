Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Baswedan Sebut Parpol Tak Serap Aspirasi Masyarakat Usai Putusan MK Soal Pilkada

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |17:11 WIB
Anies Baswedan. Foto: Tangkapan Layar.
JAKARTA - Anies Baswedan menyayangkan partai politik tak menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan Pilkada 2024. Padahal dengan adanya aturan baru tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk mengubah peta perpolitikan di Tanah Air. 

"Jadi, kemudahan yang disediakan MK ini bisa dimanfaatkan. Walaupun di beberapa daerah juga tak dimanfaatkan oleh partai-partai untuk merespon aspirasi yang sesungguhnya ada di masyarakat," kata Anies melalui siaran Youtubenya sabagaimana dilansir, Jumat (30/8/2024).

Anies menilai, Pilkada serentak itu sejatinya pemilihan tingkat daerah, yang mana seharusnya mencerminkan penyerapan aspirasi. Faktanya, klaim Anies, semuanya tak berjalan sebagaimana seharusnya, yang mana pesta demokrasi justru menjadi tempat lobi-lobi di tingkat elite semata. 

"Karena Pilkada ini kan pemilihan tingkat daerah yang mencerminkan aspirasi daerah, bukan aspirasi di puncak nasional. Tapi dalam kenyataan tak selalu semua berjalan seperti itu," tuturnya.

Anies menambahkan, adanya gerakan masif mengawal Putusan MK nomor 60 di berbagai kota ini juga menunjukan, tak benar jika rakyat Indonesia disebut sudah apatis dan tak peduli pada kondisi demokrasi. Pasalnya, harapan itu masih terjaga dan harus terus dijaga semangatnya. 

"Hal lain yang ingin kita sampaikan bahwa takdir Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa sudah tertulis bahwa saya tak mengikuti kontestasi kali ini," kata Anies. 

(Puteranegara Batubara)

      
