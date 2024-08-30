Jokowi Belum Terima Surat Pengunduran Diri Pramono Anung

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, belum menerima surat pengunduran diri Pramono Anung sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Pramono Anung diketahui mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta.

"Belum juga menyampaikan kepada saya mau mundur," kata Jokowi dalam keterangannya di RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi perihal Pramono Anung yang mendaftar sebagai calon gubernur Jakarta untuk Pilkada 2024. Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan bagian dari hak politik Pramono dan PDIP sebagai partai pengusungnya.

"Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDIP. Dan semua pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu. Bukan sesuatu yang mudah," kata Jokowi di Yogyakarta, Rabu 28 Agustus 2024.

Jokowi mengungkapkan bahwa Pramono juga telah melapor kepada dirinya untuk maju sebagai Cagub pada Pilkada Jakarta 2024. "2 hari yang lalu, sudah. Begitu ditunjuk langsung minta izin ke saya," kata Jokowi.

Sekadar informasi, Pramono berduet dengan Rano Karno sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta yang diusung PDIP.

(Arief Setyadi )