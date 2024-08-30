Blak-blakan Anies Baswedan: Sistem Demokrasi Kita Masih Amat Ringkih

JAKARTA - Anies Baswedan mengatakan sistem politik dan demokrasi di Indonesia masih amat ringkih. Ke depan, dia pun bakal berjuang meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi Indonesia.

"Jadi, catatan lain yang saya rasakan ketika mengikuti proses ini semua, terbuka kenyataan bahwa sistem politik kita, demokrasi kita, masih amat ringkih dan kita punya PR untuk mengajak seluruh rakyat memiliki kesadaran yang lebih baik tentang proses politik, tentang proses demokrasi," ujar Anies melalui siaran Youtube-nya, Jumat (30/8/2024)

Menurutnya, PR tersebut harus diselesaikan agar demokrasi Indonesia itu bisa berjalan dengan benar dan baik sehingga hasilnya pun dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Meski persoalan itu bukan sesuatu yang sederhana, tapi semuanya harus bekerja keras dan berjuang bersama-sama mengelesaikannya.

"Karena itu, salah satu tujuan besar yang akan diperjuangkan ke depan adalah meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi Indonesia," tuturnya.

Anies mengungkap, ke depan salah satu tujuannya pun ingin memperjuangkan peningkatan kesadaran politik dan demokrasi Indonesia. Membantu mendorong agar inisiatif-inisiatif, gerakan-gerakan sosial kemasyarakan bisa tumbuh berkembang, khususnya di kalangan anak-anak muda.

"Seperti yang selama ini sudah dikerjakan, seperti misalnya Humanis, Ubah Bareng, Turun Tangan, dan lain-lain," kata Anies.

(Qur'anul Hidayat)