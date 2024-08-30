Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Respons Jokowi Soal Pencalonan Pramono Anung Jadi Jembatan Komunikasi ke Megawati 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |18:31 WIB
Respons Jokowi Soal Pencalonan Pramono Anung Jadi Jembatan Komunikasi ke Megawati 
Presiden Joko Widodo. Foto:Okezone/Raka Dwi.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons perihal munculnya anggapan pencalonan Pramono Anung sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) di Pilkada Jakarta sebagai jembatan komunikasi ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, semua pihak berhak untuk berpandangan. 

"Ya boleh saja. Anggapan itu boleh saja," kata Jokowi dalam keterangannya di RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Saat dikonfirmasi kebenaran jembatan komunikasi tersebut, Jokowi tak menjelaskan secara rinci. "Anggapan itu boleh saja," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menanggapi perihal Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta untuk Pilkada 2024.

Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan bagian dari hak politik Pramono dan PDIP sebagai partai pengusungnya.

"Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDIP. Dan semua pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada itung-itungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu. Bukan sesuatu yang mudah," kata Jokowi kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Jokowi mengungkapkan bahwa Pramono juga telah melapor kepada dirinya untuk maju sebagai Bacagub pada Pilkada Jakarta 2024.

 

Telusuri berita news lainnya
