HOME NEWS NASIONAL

Ronaldo Top Skor Liga Champions, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |18:56 WIB
Ronaldo Top Skor Liga Champions, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Cristiano Ronaldo (Foto: Okezone/istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Mega bintang Cristiano Ronaldo kembali meraih penghargaan. Kali ini penyerang Al Nassr ini menerima penghargaan atas statusnya sebagai pencetak gol terbanyak Liga Champions sepanjang massa.

Penghargaan bagi pesepakbola 39 tahun ini diterimanya saat pengundian jadwal Liga Champions 2024-2025.

Semenjak debut Liga Champions 2002-2003, Ronaldo telah mencatatkan 183 penampilan. Dari jumlah tersebut, mantan pemain Madrid, Juve dan Manchaster United ini telah mengemas 140 gol dan duduk sebagai top skor Liga Champions.

Ronaldo unggul 11 gol dari Messi yang berada diurutan kedua. Kesempatan Messi untuk mengejar Ronaldo sulit karena Messi bermain di Liga MLS Amerika Serikat.

Sebelumnya, Ronaldo  menghebohkan dunia sosial media usai dirinya mampu meraih Golden Play Button, usai meraih 30 juta subcriber YouTube hanya dalam waktu seminggu sejak ia mengunggah video pertama.

Tak hanya itu, Liverpool menambah barisan penyerang mereka dalam mengarungi musim baru 2024-2025.

 

Halaman:
1 2
      
