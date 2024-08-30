Jokowi Resmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di RS Persahabatan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024). Kepala Negara mengapresiasi kualitas dan fasilitas yang disediakan di gedung baru tersebut.

Jokowi berjarap RS Persahabatan dapat menjadi pusat rujukan nasional dalam penanganan penyakit respirasi bagi ibu dan anak.

"Saya kira akan banyak sekali dari daerah dari provinsi lain dari pulau-pulau di luar Jawa yang juga akan merujuk ke sini karena memang peralatannya, dokter-dokternya sangat mendukung untuk kesembuhan ibu dan anak-anak kita," kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan kekagumannya saat melakukan peninjauan gedung baru RS Persahabatan. Presiden menyoroti desain arsitektur yang modern, kebersihan gedung, serta penerangan yang baik, yang membuat gedung ini jauh berbeda dari rumah sakit yang pernah dilihatnya di daerah-daerah.

"Bangunannya bagus, sangat bersih, desain arsiteknya bagus, lampunya terang benderang, tidak seperti rumah sakit yang sering saya lihat di daerah-daerah agak gelap," ungkap Presiden.

Gedung baru tersebut diketahui dibangun dengan anggaran yang signifikan dan didukung oleh Islamic Development Bank. Presiden menegaskan bahwa anggaran besar tidak menjadi masalah selama investasi tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.

"Untuk gedungnya saja Rp494 miliar. Kemudian untuk alat-alat, tadi saya lihat juga peralatannya sangat modern digital, anggaran untuk alat-alat Rp115 miliar. Coba ditambahkan sudah berapa? Masih _plus_ untuk persiapan SDM-nya Rp42 miliar. Uang yang sangat gede sekali," kata Presiden.