Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Resmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di RS Persahabatan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |20:07 WIB
Jokowi Resmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di RS Persahabatan
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024). Kepala Negara mengapresiasi kualitas dan fasilitas yang disediakan di gedung baru tersebut.

Jokowi berjarap RS Persahabatan dapat menjadi pusat rujukan nasional dalam penanganan penyakit respirasi bagi ibu dan anak.

"Saya kira akan banyak sekali dari daerah dari provinsi lain dari pulau-pulau di luar Jawa yang juga akan merujuk ke sini karena memang peralatannya, dokter-dokternya sangat mendukung untuk kesembuhan ibu dan anak-anak kita," kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan kekagumannya saat melakukan peninjauan gedung baru RS Persahabatan. Presiden menyoroti desain arsitektur yang modern, kebersihan gedung, serta penerangan yang baik, yang membuat gedung ini jauh berbeda dari rumah sakit yang pernah dilihatnya di daerah-daerah.

"Bangunannya bagus, sangat bersih, desain arsiteknya bagus, lampunya terang benderang, tidak seperti rumah sakit yang sering saya lihat di daerah-daerah agak gelap," ungkap Presiden. 

Gedung baru tersebut diketahui dibangun dengan anggaran yang signifikan dan didukung oleh Islamic Development Bank. Presiden menegaskan bahwa anggaran besar tidak menjadi masalah selama investasi tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.

"Untuk gedungnya saja Rp494 miliar. Kemudian untuk alat-alat, tadi saya lihat juga peralatannya sangat modern digital, anggaran untuk alat-alat Rp115 miliar. Coba ditambahkan sudah berapa? Masih _plus_ untuk persiapan SDM-nya Rp42 miliar. Uang yang sangat gede sekali," kata Presiden.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/337/3069084/presiden_jokowi-t46l_large.jpg
MotoGP Hadirkan 3 Ribu Kru Asal NTB, Jokowi: Itu yang Saya Senang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068572/kepala_staf_angkatan_laut_muhammad_ali-78CY_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana, KSAL: Beliau Banyak Bantu TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068542/presiden_jokowi_terima_brevet_kehormatan_hiu_kencana-H0lh_large.jpg
Apa Itu Bravet Hiu Kencana yang Diterima Jokowi dari TNI AL?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068379/presiden_jokowi-hNCv_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/519/3067814/jokowi-pfLm_large.jpg
Kepuasan Masyarakat Jatim terhadap Kinerja Jokowi Tembus 87,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066743/jokowi-wo1K_large.jpeg
Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Tinggi Jelang Purnatugas, Apa Faktornya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement