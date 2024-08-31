Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Mau Dipanggil Bang Usai Nyalon Pilgub Jakarta, Pramono: Mas Pram Saja

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 31 Agustus 2024 |19:41 WIB
Tak Mau Dipanggil Bang Usai <i>Nyalon</i> Pilgub Jakarta, Pramono: Mas Pram Saja
Pramono Anung. (Foto: Okezone/Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta, Pramono Anung menegaskan akan tetap mempertahankan panggilan khas miliknya, yakni ‘Mas Pram'. Pramono menegaskan dirinya tak mau ujug-ujug mengubah identitasnya meski maju di Pilkada Jakarta 2024.

"Gak (mau dipanggil bang), saya mas aja. Ya dari dulu saya dipanggil mas, ngapain saya tiba-tiba menjadi berubah harus jadi bang, wong saya memang mas, dari dulu saya siapapun memanggil Mas Pram," kata Pramono di Halte Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Pramono menegaskan, tidak ingin menggunakan politik identitas dengan mengubah sapaan akrabnya dengan sebutan ‘Bang Pram', hanya karena dia maju di Pilkada Jakarta yang mayoritas penduduknya merupakan suku betawi, dan terbiasa menggunakan panggilan 'bang'.

"Ya itu yang saya katakan tadi secara tegas bahwa kami tidak menggunakan politik identitas," ucapnya.

Pramono mengungkap, dia bersama Rano Karno juga tidak memiliki singkatan khusus, dan meminta agar masyarakat tetap memanggilnya ‘Mas Pram'.

"Sehingga dengan demikian saya dulu dipanggil mas ya masa tiba-tiba jadi bang, saya ga bisa tidur nanti, lebih baik panggil saya mas, tetap mas Pram, dan bang Doel udah tetep bang Doel aja, jangan babeh Doel, terlalu tua," katanya.

(Qur'anul Hidayat)

      
