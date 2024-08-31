Viral! Siswi SD Dibully, Dipaksa Makan Roti Berisi Tusuk Gigi hingga Nancap di Tenggorokan

JAKARTA - Seorang siswi kelas IV SD jadi korban perundungan atau bullying oleh temannya-temannya. Ia dipaksa makan roti yang sudah diisi tusuk gigi plastik. Akibatnya bocah itu harus dibawa ke rumah sakit untuk dapat penanganan medis. Beruntung tusuk gigi yang menancap di tenggorokannya berhasil dikeluarkan oleh perawat atau suster.

Kejadian itu viral di media sosial setelah dibagikan oleh akun Instagram @elyandaa_ yang merupakan perawat yang menangani korban. Dalam video singkat yang dikutip Okezone, Sabtu (31/8/2024) malam, terlihat Eyandaa sedang mengeluarkan tusuk gigi dari mulut si pasien yang duduk di atas kursi roda.

Terlihat awalnya si anak sempat ketakutan dengan menggeleng kepala dan menangis, tapi si perawat terus membujuk dan berbicara dengannya. Kemudian tindakan mulai diambil. Sang perawat memasukkan penjepit ke mulut bocah itu lalu berhasil mengeluarkan duri yang melintang dan hampir masuk ke ujung tenggorokannya.

"Ini video aku repost pas saat ada anak kelas 4 sd dipaksa sama tmnnya untuk makan roti yg ternyata diisi di dlmnya kaya duri atau sejenis tusuk gigi tipis berbahan plastik. Saat di ambil durinya sudah hampir mau masuk ke ujung tenggorokan dengan posisi melintang, pasti sakit bgt adek ini untuk adek ini kooperatif awalnya memang adek ini nangis terus tp lama2 kita bujuk dengan baik2 akhirnya durinya berhasil di keluarkan," tulis @elyandaa_ dalam keterangan videonya.

"Anyway jgn salfok sama alat yg aku pake ya karna di IGD alatnya terbatas jd kami pakai seadanya dan tetap dong alatnya dlm keadaan steril. Temen2 bisa di pause untuk video aku kalau mau lihat sepanjang apa duri nya. Di pause ya tmn2. Pokonya utk semuanya kita sama2 berjuang melawan dan menentang keras pelaku pembully4n!!!"