Di Gala Dinner IAF, Jokowi Tekankan Komitmen Indonesia Perkuatan Kerja Sama dengan Afrika

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka pidatonya dalam acara gala dinner bersama negera peserta Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 2024 di Bali, Minggu (1/9/2024). Ia pun menekankan Indonesia akan memperkuat kerja sama dengan negara-negara di Afrika.

"Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dan solidaritas dengan negara-negara di kawasan Afrika. Ini juga akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya," kata Jokowi dikutip melalui kanal YouTube @Sekretariatpresiden.

Presiden juga mengucapkan rasa terima kasihnya atas perwakilan negara-negara Afrika dalam forum ini. Jokowi berharap, melalui forum ini bisa melahirkan kesepakatan kerja sama pembangunan yang inklusif.

"Merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi dari Forum Indonesia Afrika yang kedua untuk memajukan pembangunan global yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.





Jokowi tak lupa memperkenalkan Presiden terpilih yang kini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Sebab tak lama lagi kursi orang nomor satu di Indonesia akan diduduki oleh Prabowo Subianto.

"Pada kesempatan yang menggembirakan ini izinkan saya untuk memperkenalkan presiden terpilih Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang akan dilantik bulan depan dan akan memimpin Indonesia ke depannya," ucapnya.

Sebagai informasi, IAF 2024 ini adalah ajang memperkuat kerjasama ekonomi dan bisnis Indonesia dengan negara-negara di Afrika. Topik yang dibahas dalam IAF 2024 berfokus pada sektor pangan hingga kesehatan.