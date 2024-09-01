Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Joget Tipis-Tipis Nikmati Nyanyian Lagu Eca Aura di Gala Dinner IAF 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |23:52 WIB
Jokowi Joget Tipis-Tipis Nikmati Nyanyian Lagu Eca Aura di Gala Dinner IAF 2024
Presiden Jokowi (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ikut joget tipis-tipis saat mendengarkan nyanyian lagu dangdut dibawakan Elsa Japasal atau Eca Aura saat gala dinner Indonesia-Africa Forum (IAF) 2024 di Intercontinental Bali, Minggu (1/9/2024) malam. Selain Eca Aura, beberapa penyanyi dari Jakarta juga diundang untuk menghibur peserta.

Elsa Japasal membawakan lagu berjudul Mendung Tanpo Udan dan Mau di Bawa ke Mana untuk menghibur peserta gala dinner IAF 2024 yang terdiri dari pejabat Indonesia dan delegasi serta pemimpin negara-negara dari Afrika.

Saat mendengar nyanyian Eca Aura, Jokowi terlihat berjoget tipis-tipis, sedikit menggoyangkan badan, menganggukkan kepala sambil bernyanyi pelan di tempat duduknya. 

Gala Dinner IAF 2024 menyajikan makanan khas Indonesia kepada para pimpinan negara dan delegasi dari Afrika. Selain itu juga tampilan hiburan dari penyanyi Indonesia seperti Yuni Shara, Raisa, Rinni, Rahmania Astrini, Isyana Sarasvati, hingga Elsa Japasal.

Tak hanya Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menikmati lagu yang dibawakan oleh Elsa Japasal.

Halaman:
1 2
      
