Pramono Anung Berjanji Jadikan JIS sebagai Kandang Persija Jakarta

JAKARTA - Calon gubernur Jakarta, Pramono Anung berjanji menjadikan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara sebagai markas atau kandang klub sepakbola Persija. Pramono juga akan memperbanyak event olahraga di stadion yang dibangun pada era gubernur Anies Baswedan itu.

"Saya rencanakan (JIS jadi kandang Persija)," kata Pramono Anung di Anjungan Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, JIS dapat menjadi tempat perhelatan besar. Sehingga, tidak semua kegiatan harus bertumpu di Stadion Glora Bung Karno (GBK).

"Jadi saya berkeinginan bahwa JIS menjadi tempat yang memang direncanakan oleh pak Anies, kompetisi misalnya, persepakbolaan yang bermain di Jakarta, jangan kemudian didorong semuanya ke GBK, atau ke tempat lain," katanya

"JIS bisa dimanfaatkan bahwa kemudian masih ada kekurangan infrastruktur, namanya juga baru dibangun, ya diperbaikin infrastruktur yang kekurangan tadi. Misalnya akses masuk supaya tidak terjadi kemacetan," sambungnya.

Di sisi lain, Pramono mengungkap bahwa Persija sudah mendarahdaging dengan dirinya, jauh sebelum dia maju di Pilgub Jakarta 2024.

"Saya dari dulu, jejak digital saya boleh dicek. Saya memang walaupun lama di Bandung, ketika waktu itu ada pertanyaan, apakah Persib atau Persija, boleh jejak digital saya dilihat, saya milih Persija karena memang dari dulu saya lebih cinta Persija," katanya.

(Salman Mardira)