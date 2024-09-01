Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Megawati Minta Rano Karno Jaga Warga Betawi Usai Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |02:33 WIB
Megawati Minta Rano Karno Jaga Warga Betawi Usai Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota
Megawati Soekarnoputri (Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Rano Karno untuk menjaga keberlangsungan suku Betawi sebagai penduduk asli Jakarta. Terlebih lagi Jakarta sebentar akan kehilangan status sebagai ibu kota negara.

Hal itu diungkapkan oleh calon gubernur Jakarta, Pramono Anung. Menurutnya Megawati memberi arahan khusus kepada cawagubnya, Rano Karno yang meminta menjaga warga Betawi pasca-Jakarta bukan lagi ibu kota negara.

"Jadi pak Rano diminta ibu (Megawati) untuk hal yang mendasar, ibu menyampaikan ke pak Rano, ketika itu saya juga mendengar bahwa dengan Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota negara, bagaimana dengan masyarakat Betawi ini?" kata Pramono di Halte Bundaran HI Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Megawati, kata Pramono, berpesan agar warga Betawi tetap sejahtera meskipun Jakarta telah melepas status ibu kota. Bahkan, kelayakan hidupnya harus menjadi tanggungjawab gubernur dan wakil gubernur ke depan.

"Kan harus dijaga, apapun masyarakat betawi ini kan menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri. Kalau kemudian kehidupannya tidak menjadi lebih baik, kita semua juga harus bertanggungjawab untuk itu," katanya.

"Maka bang Rano ditugasi oleh ibu untuk melakukan perbaikan dalam hal itu," sambungnya.

(Salman Mardira)

      
