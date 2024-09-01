Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Akan Cerah Berawan hingga Malam Nanti, Pas buat Memperingati Hari Polwan 2024 

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |05:10 WIB
Jakarta Akan Cerah Berawan hingga Malam Nanti, Pas buat Memperingati Hari Polwan 2024 
Polwan latihan menembak (Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis perakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta sepanjang, Minggu (1/9/2024), yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-79 Polwan. Cuaca di langit Jakarta diramalkan cerah hingga berawan tebal sepanjang hari ini. 

Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi ini cuaca cerah hingga cerah berawan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. 

Pada siang nanti, cuaca berawan diprediksi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Sedangkan, cuaca berawan tebal menaungi wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur serta Kepulauan Seribu. 

BMKG memprakirakan pada sore nanti cuaca berawan terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan cerah di Kepulauan Seribu. 

BMKG memprediksi pada malam hari cuaca cerah berawan menyelimuti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu.

Suhu udara hari ini berkisar 24 sampai 34 derajat celcius dengan kelembapan udara antara 37 hingga 84 persen.

(Salman Mardira)

      
