HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiba di RS Tarakan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Siap Ikuti Tes Kesehatan

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |07:40 WIB
Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di RSUD Tarakan (foto: MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jakarta 2024 telah tiba di rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Jakarta Pusat, Minggu (1/9/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, keduanya tiba di lobi Gedung Sky Hospital dan langsung naik menuju lantai 9, tempat dimana mereka melaksanakan serangkaian pemeriksaan kesehatan.

Sesampainya di atas, mereka kemudian dipersilakan untuk mengganti pakaian yang dikenakan dengan pakaian sejenis piyama rumah sakit. Kemudian, Dharma dan Kun terlihat mengisi sejumlah dokumen yang telah dipersiapkan oleh pihak RSUD Tarakan.

Dalam sesi konferensi pers sebelum menjalani tes kesehatan, Dharma Pongrekun meminta doa kepada semua pihak untuk dapat diberi kelancaran.

"Mohon doa restunya, jaga kami dengan doa agar kami bisa melewati proses demi proses, sehingga kami bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Kami Serahkan semuanya ini kepada tuhan yang maha kuasa," kata Dharma di ruang medical check up RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Minggu (1/9/2024).

 

