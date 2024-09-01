JAKARTA - Tenant restoran di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dilaporkan mengalami kebakaran. Kebakaran dilaporkan terjadi sekira pukul 04.00 WIB.
"Itu terima laporan (kebakaran) jam 04.00 pagi kurang lebih. Saya kurang tahu untuk berapa unitnya (yang diterjunkan)," kata Petugas Piket Damkar Tangerang, Solki saat dikonfirmasi MNC Portal, Minggu (1/9/2024).
Solki menerangkan, bahwa kebakaran di salah satu restoran Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta tidak berlangsung lama. Saat ini, api sudah berhasil dipadamkan.
"Iya, cuma sudah ditangani, sudah padam, soalnya tidak besar. Iya tenant yang kebakaran. Tapi saya enggak tahu berapa yang kebakaran," pungkasnya.