Dharma-Kun Wardana Cek Kesehatan, RSUD Tarakan Kerahkan 16 Dokter Spesialis

JAKARTA - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan telah menyiapkan belasan dokter spesialis yang akan diterjunkan dalam agenda pemeriksaan kesehatan terhadap Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jakarta 2024.



"Hari ini tahap pemeriksaan akan dilaksanakan oleh 16 dokter spesialis dan konsultan," kata Direktur Utama RSUD Tarakan, Dian Ekowati dalam jumpa pers di ruang medical check up rumah sakit, Minggu (1/9/2024).



Sementara, kata dia, sama seperti bakal pasangan calon lainnya, pemeriksaan kesehatan akan dimulai sekira pukul 07.00 WIB atau selepas konferensi pers ini dilaksanakan.



Dian menyampaikan bahwa proses pemeriksaan kesehatan terhadap Dharma-Kun Wardana akan memakan waktu belasan jam.



"Sampai dengan kurang lebih jam 18.00 (selesai pemeriksaan kesehatan)," ujarnya.