Ini Pemicu Kebakaran di Restoran Terminal 3 Bandara Soetta

JAKARTA - Kebakaran melanda salah satu restoran di area terminal 3 Bandara Soekarno Hatta pada, Minggu (1/9/2024) pagi. Kebakaran diduga karena adanya korsleting listrik.

Koordinator Humas Imigrasi Soekarno-Hatta, Panca Parlemen, menyebut dugaan tersebut, saat ini sedang dilakukan investigasi mendalam oleh pihak terkait.

"Dugaan awal karena korsleting di salah satu tenant makanan di T3 keberangkatan tapi masih diinvestigasi pihak terkait," ujar Panca saat dikonfirmasi, Minggu (1/8/2024).

Kebakaran yang diduga terjadi sejak pukul 04.00 WIB tersebut kini telah berhasil dipadamkan.