HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perindo Yakin Maesyal Rasyid-Intan Nurul Bisa Jadikan Tangerang Lebih Baik

Aimar Rani , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |09:00 WIB
Perindo Yakin Maesyal Rasyid-Intan Nurul Bisa Jadikan Tangerang Lebih Baik
Paslon Cabup dan Cawabup Tangerang Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah
A
A
A

JAKARTA - Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah daftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tangerang pada Pilkada 2024. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus termasuk Partai Perindo.

Pada Kamis 29 Agustus 2024, ribuan kader dari 15 partai politik di Kabupaten Tangerang mendatangi lapangan Citra Raya untuk menggelar deklarasi dukungan terhadap pasangan Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah. Deklarasi dilakukan secara bersama-sama dipimpin ketua partai politik yang ada di Kabupaten Tangerang yang juga dihadiri langsung oleh pasangan calon.

Wasekjen Partai Perindo, Virdian Aurellio mengatakan, Perindo mempunyai kepentingan untuk 5 tahun ke depan. Di mana, pasangan Maesyal Rasyid adalah sosok yang sangat mumpuni dalam memimpin Kabupaten Tangerang di masa mendatang. 

"Sehingga harus memilih dan mendukungnya untuk menjadikan Tangerang ke arah lebih baik," kata Virdian Aurellio.

 

Telusuri berita news lainnya
