HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pram-Rano Karno Naik Bus Transjakarta dari Senayan ke HI: Biasa Naik Oplet Ini Enak Ada AC

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |09:46 WIB
Pram-Rano Karno Naik Bus Transjakarta dari Senayan ke HI: Biasa Naik Oplet Ini Enak Ada AC
Pramono dan Rano Karno naik bus transjakarta (foto: MPI/Reffi)
JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur dari PDI Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno ke arena Car Free Day (CFD) menaiki Transportasi Jakarta (Transjakarta) dari Halte Senayan Bank DKI menuju Halte Tosari, Jakarta Pusat pada Minggu (1/9/2024) pagi ini.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Pram-Bang Rano naik Transjakarta dari Senayan mengenakan setelan olahraga. Terlihat Rano memborong dagangan warga yang menjual Pempek.

Keduanya terlihat kompak menyapa warga dan berbelanja masalah, langsung kepada warga yang menggunakan Transjakarta. Pram-Rano menampung aspirasi warga terkait masalah transportasi di Jakarta.

"Biasa naik oplet, enak naik busway ada AC-nya," ucap Rano.

 

