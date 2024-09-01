Potret Anies Bertemu dengan Pramono-Rano di CFD Jakarta

Anies bertemu Pramono dan Rano Karno di CFD Jakarta (foto: dok ist)

JAKARTA - Eks Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan tak disengaja bertemu dengan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno usai berolahraga di arena Car Free Day (CFD) Jakarta Jalan Pintu Satu Senayan atau sampai FX Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu (1/9/2024) pagi.

Pantauan MNC Portal Indonesia, Anies mengenakan kaus hitam bertuliskan 'We The People' bercengkrama dengan Pramono-Rano. Pramono-Rano dan Anies sebenarnya sama-sama dari arena CFD Bundaran Hotel Indonesia (HI) hanya saja di lokasi yang berbeda.

Anies menyapa warga di dekat Halte Phinisi Transjakarta Bundaran HI. Sedangkan Pramono-Rano di Halte Tosari dan Jalan Sumenep, Menteng.

"Sampai ketemu, sampai nanti," ucap Anies kepada Pramono-Rano.