Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Tabrak Lari, Mobil Diamuk Massa hingga Rusak di Jaktim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |10:48 WIB
Diduga Tabrak Lari, Mobil Diamuk Massa hingga Rusak di Jaktim
Mobil diamuk massa di Jaktim (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah mobil diamuk massa di Jalan Komodor Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur. Peristiwa itu disebut terjadi pada Sabtu 31 Agustus 2024 malam.

Berdasarkan video yang beredar, terlihat mobil tersebut dihadang massa yang berkumpul. Mereka mengamuk meminta pengemudi untuk keluar dari mobilnya.

Meski demikian, pengemudi tidak terlihat keluar dari kursi mobilnya. Mobil itu diduga diadang dan menjadi amukan massa gegara menyerempet seorang pengendara.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi pengemudi mobil menyerempet motor kemudian melarikan diri," kata Kanit Reskrim Polsek Makasar, AKP Eko Bayu saat dikonfirmasi di Makasar, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182410//kecelakaan-1fFV_large.jpg
Mobil Seruduk Tenda Maulid di Kembangan Jakbar, Dua Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178356//kecelakaan_kereta_api-RXOy_large.jpg
Truk Dihantam KA Harina di Kaligawe, Perjalanan Kereta Terlambat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365//mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360//mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176302//balita_tewas_terlindas_truk-9UEz_large.jpg
Tragis! Balita Tewas Terlindas Truk saat Main di Depan Rumah, Sang Ibu Histeris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647//kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement