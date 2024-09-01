Diduga Tabrak Lari, Mobil Diamuk Massa hingga Rusak di Jaktim

JAKARTA - Sebuah mobil diamuk massa di Jalan Komodor Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur. Peristiwa itu disebut terjadi pada Sabtu 31 Agustus 2024 malam.

Berdasarkan video yang beredar, terlihat mobil tersebut dihadang massa yang berkumpul. Mereka mengamuk meminta pengemudi untuk keluar dari mobilnya.

Meski demikian, pengemudi tidak terlihat keluar dari kursi mobilnya. Mobil itu diduga diadang dan menjadi amukan massa gegara menyerempet seorang pengendara.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi pengemudi mobil menyerempet motor kemudian melarikan diri," kata Kanit Reskrim Polsek Makasar, AKP Eko Bayu saat dikonfirmasi di Makasar, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2024).