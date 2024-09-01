Kondisi Terminal 3 Bandara Soetta Kembali Normal, Usai Salah Satu Restoran Terbakar

JAKARTA - Pgs. SVP of Corporate Secretary PT Angkasa Pura II, Cin Asmoro menyebut kondisi terminal 3 Bandara Soekarno Hatta telah berangsur normal pasca insiden kebakaran pada Minggu (1/9/2024) pagi. Dia menyebut penanganan titik api pada salah satu bagian atap tenant food & beverage di area keberangkatan Terminal 3 berjalan baik.

"Prosedur penanganan dijalankan mencakup antara lain proses pemadaman titik api, proses pendinginan lokasi, proses pengamanan kelistrikan," tulis Cin Asmoro dalam keterangan, Minggu (1/9/2024).

"Saat ini kondisi Terminal 3 dan operasional penerbangan tetap normal," ujarnya.

Adapun, kebakaran terjadi pada pukul 04.24 WIB. Api kala itu berhasil dipadamkan oleh petugas di Bandara. Pemadaman juga hanya berlangsung selama 6 menit.

"Setelah titik api muncul pada sekitar pukul 04.24 WIB, kemudian dengan cepat berhasil dipadamkan pada sekitar pukul 04.30 WIB oleh personel Airport Rescue & Fire Fighting (ARFF) Bandara Soekarno-Hatta," ujarnya.