Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kondisi Terminal 3 Bandara Soetta Kembali Normal, Usai Salah Satu Restoran Terbakar 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |11:11 WIB
Kondisi Terminal 3 Bandara Soetta Kembali Normal, Usai Salah Satu Restoran Terbakar 
Illustrasi Kebakaran (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pgs. SVP of Corporate Secretary PT Angkasa Pura II, Cin Asmoro menyebut kondisi terminal 3 Bandara Soekarno Hatta telah berangsur normal pasca insiden kebakaran pada Minggu (1/9/2024) pagi. Dia menyebut penanganan titik api pada salah satu bagian atap tenant food & beverage di area keberangkatan Terminal 3 berjalan baik. 

"Prosedur penanganan dijalankan mencakup antara lain proses pemadaman titik api, proses pendinginan lokasi, proses pengamanan kelistrikan," tulis Cin Asmoro dalam keterangan, Minggu (1/9/2024).

"Saat ini kondisi Terminal 3 dan operasional penerbangan tetap normal," ujarnya.

Adapun, kebakaran terjadi pada pukul 04.24 WIB. Api kala itu berhasil dipadamkan oleh petugas di Bandara. Pemadaman juga hanya berlangsung selama 6 menit. 

"Setelah titik api muncul pada sekitar pukul 04.24 WIB, kemudian dengan cepat berhasil dipadamkan pada sekitar pukul 04.30 WIB oleh personel Airport Rescue & Fire Fighting (ARFF) Bandara Soekarno-Hatta," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188956//sulaiman_tetangga_pariyem_di_lampung-k1tE_large.jpg
Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188950//gedung_terra_drone_usai_terbakar-wE2m_large.jpg
Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Polisi Periksa 8 Orang Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188940//gedung_terra_drone_usai_terbakar-VpU3_large.jpg
Pascakebakaran, Gedung Terra Drone di Kemayoran Dijaga Ketat Polisi dan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188928//keluarga_korban_kebakaran_gedung_terra_drone-5H19_large.jpg
Kebakaran Terra Drone, Keluarga Korban Masih Menunggu Jenazah Dipulangkan dari RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188905//plt_kabid_fiskomfor_puslabfor_polri_kombes_romylus_tamtelahitu-eYOf_large.jpg
Saksi Kebakaran Gedung Terra Drone Belum Bisa Diperiksa, Polisi: Masih Syok dan Terguncang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188880//menteri_sosial_saifullah_yusuf_alias_gus_ipul-XYpO_large.jpg
Kemensos Lakukan Asesmen Korban Kebakaran Gedung Terra Drone
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement