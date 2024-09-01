Ini Kantong Parkir yang Disiapkan Layanan Transjakarta saat Misa Akbar Paus Fransiskus

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyebutkan ada beberapa kantong parkir dan penyesuaian layanan Transjakarta saat pelaksanaan Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno (GBK) pada Kamis (5/9/2024) mendatang.

"Selain ada rekayasa lalu lintas, perlu diketahui ada penyesuaian layanan transportasi umum Transjakarta ke GBK dan juga disiapkan tujuh lokasi atau kantong parkir saat pelaksanaan Misa Akbar di GBK nanti," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, Minggu (1/9/2024).

Syafrin menyebut, ada tujuh lokasi parkir di GBK dengan total kapasitas daya tampung sebanyak 1.510 bus untuk menunjang kegiatan Misa Agung Paus Fransiskus, yakni:

1. Kantong parkir RNI/Aldiron menampung 300 bus

2. Kantong parkir Smesco Indonesia menampung 50 bus

3. Kantong parkir PPK Kemayoran menampung 550 bus

4. Kantong parkir Museum Purna Bakti menampung 200 bus

5. Kantong parkir Catur Pratama Mandiri/PPD menampung 100 bus

6. Kantong parkir Pool TJ Cawang menampung 200 bus

7. Kantong parkir TJ Kampung Rambutan menampung 110 Bus