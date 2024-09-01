Maju Pilkada Jakarta 2024, Pramono-Rano Bakal Sowan ke Rumah Eks Gubernur

JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno bakalan sowan ke rumah mantan Gubernur Jakarta dari masa ke masa, mulai dari Sutiyoso hingga Anies Rasyid Baswedan sebelum berkontestasi di Pilkada Jakarta 2024.

"Yang jelas begini saya tadi sudah menyampaikan saya dan bang Rano akan sowan, akan dateng ke semua Gubernur Jakarta mulai dari Bang Yos (Sutiyoso) duluan, bang Foke (Fauzi Bowo), mas Anies, Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan terakhir tentunya kepada Pj Gubernur (Heru Budi) sekarang jadi kita yang dateng," kata Pramono kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (1/9/2024).

Sekedar informasi, Pramono-Rano diusung PDI Perjuangan dan Hanura dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Keduanya akan melawan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.\

Sebelumnya, Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno tidak sengaja bertemu Eks Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan usai berolahraga di arena Car Free Day (CFD) Jalan Pintu Satu Senayan atau samping FX Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu (1/9/2024).