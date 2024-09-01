Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rano Karno Ziarah ke Makam Benyamin Sueb dan Mak Nyak di Karet Bivak

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |12:18 WIB
Rano Karno Ziarah ke Makam Benyamin Sueb dan Mak Nyak di Karet Bivak
Rano Karno ziarah ke Makam Benyamin Sueb (foto: MPI/Felldy)
JAKARTA - Bakal calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Jakarta 2024, Rano Karno atau biasa dikenal dengan panggilan Si Doel melakukan ziarah kubur ke makam Benyamin Sueb dan Siti Aminah Candrakasih di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Minggu (1/9/2024).

Diketahui, Benyamin Sueb dan Siti Aminah Candrakasih merupakan sosok orang tua di dalam film Si Doel Anak Sekolahan. Benyamin berperan sebagai Babeh Sabeni dan Siti Aminah sebagai Mak Nyak.

Rano Karno bersama keluarga terlebih dahulu berziarah ke makam Mak Nyak. Di sana, si Doel turut mendoakan dan juga menaruh bunga Matahari di nisan Mak Nyak.

Kemudian, politisi PDI-Perjuangan itu kemudian langsung menuju makam Benyamin Sueb atau yang bisa dipanggilnya dengan sebutan Babeh Sabeni. Di sana, Rano Karno lagi-lagi turut mendoakan kepada Benyamin Sueb.


"Babeh ini, kalau dalam film si Doel namanya Sabeni, tapi beliau ini saya sudah bersahabat dengan beliau sejak saya kecil, sejak saya kecil. Bahkan sebelum saya main film pun saya sudah kenal. Apalagi keakraban kami ini memang setelah si doel anak sekolahan tahun 92. Di situ saya akrab," kata Rano Karno kepada awak media.

 



      
