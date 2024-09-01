Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Potret Pramono-Rano Sarapan Pecel Madiun di Menteng Pagi Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |12:32 WIB
Potret Pramono-Rano Sarapan Pecel Madiun di Menteng Pagi Ini
Pramono dan Rano Karno sarapan pecel (Foto: MPI)
JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur dari PDI Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno sarapan makanan khas Madiun, Jawa Timur nasi pecel di kaki lima Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (1/9/2024) pagi.

Pantauan di lokasi, Pramono-Rano turun dari Transjakarta di Halte Tosari langsung disambut warga yang menghampiri untuk swafoto. Keduanya sambil berjalan menuju kaki lima di Jalan Sumenep untuk sarapan pagi.

Saat sarapan Pram-Rano Karno juga menyapa warga dan menerima aspirasi. Tak jarang keduanya diminta swafoto dengan warga.

"Mulai dari Ratu Plaza kemudian ke sini (lokasi CFD dan sarapan pecel) kita berdua selain berjalan kaki kalau saya sebenarnya hampir tiap minggu ke Car Free Day selama ini saya menutupi dengan topi, kaca mata karena enggak pengin diketahui orang. Saya selalu sendiri dan saya menikmati itu," kata Pramono.

"Hari ini terbuka sama Bang Rano salah satu bentuk sosialisasi tidak berbicara politik atau mengajak, hanya meminta doa restu dan memperkenalkan diri kepada warga Jakarta dan kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan warga Jakarta," tambahnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
