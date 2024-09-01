RK Bakal Duplikasi Program di Jawa Barat untuk Jakarta

JAKARTA - Ridwan Kamil (RK) bakal menduplikasi sejumlah program yang pernah digagasnya saat mengemban tugas sebagai Gubernur Jawa Barat untuk dibawa ke Jakarta. Menurutnya, permasalahan perkotaan dinilai serupa.

"Maka banyak program-program yang sebenarnya sudah saya lakukan, karena mirip-mirip permasalahan perkotaan akan kami duplikasi, kami sajikan ulang dalam konteks yang lebih besar," kata Ridwan Kamil usai bertemu dengan relawan BERKAH di Jakarta Timur, Minggu (1/9/2024).

Misalnya program pemberdayaan hingga tingkat RW. Mantan Gubernur Jawa Barat itu akan memberikan anggaran untuk tingkat RW agar bisa melakukan pembangunan.

"Sehingga pembangunan di level RW diberi anggaran dari pemerintah. Sehingga Pak RW bisa melakukan inisiatif-inisiatif kepemimpinan membereskan Jakarta di hampir 3 ribuan RW bergerak bersama kali 5 tahun, Bapak-Ibu bisa menyaksikan perubahan luar biasa, insyaallah," tutur Ridwan Kamil.