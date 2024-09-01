Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Bakal Duplikasi Program di Jawa Barat untuk Jakarta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |12:50 WIB
RK Bakal Duplikasi Program di Jawa Barat untuk Jakarta
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ridwan Kamil (RK) bakal menduplikasi sejumlah program yang pernah digagasnya saat mengemban tugas sebagai Gubernur Jawa Barat untuk dibawa ke Jakarta. Menurutnya, permasalahan perkotaan dinilai serupa.

"Maka banyak program-program yang sebenarnya sudah saya lakukan, karena mirip-mirip permasalahan perkotaan akan kami duplikasi, kami sajikan ulang dalam konteks yang lebih besar," kata Ridwan Kamil usai bertemu dengan relawan BERKAH di Jakarta Timur, Minggu (1/9/2024).

Misalnya program pemberdayaan hingga tingkat RW. Mantan Gubernur Jawa Barat itu akan memberikan anggaran untuk tingkat RW agar bisa melakukan pembangunan.

"Sehingga pembangunan di level RW diberi anggaran dari pemerintah. Sehingga Pak RW bisa melakukan inisiatif-inisiatif kepemimpinan membereskan Jakarta di hampir 3 ribuan RW bergerak bersama kali 5 tahun, Bapak-Ibu bisa menyaksikan perubahan luar biasa, insyaallah," tutur Ridwan Kamil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/340/3120628//pilkada-njaf_large.jpg
Pilkada Serang, Pengamat: Andika Tumbang Wujud Penolakan Dinasti Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428//ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087//kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082//bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021//kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/340/3112887//pilkada_2024-PEGv_large.jpg
Ratu Zakiyah-Najib Hamas Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Serang 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement