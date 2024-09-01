Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ridwan Kamil: Masih Akan Jadi Pusat Segalanya 

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |12:56 WIB
Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ridwan Kamil: Masih Akan Jadi Pusat Segalanya 
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil menyebut bahwa Jakarta masih akan menjadi pusat segalanya di Indonesia menyusul dipindahkannya ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ridwan Kamil menyebut, hal ini merupakan hasil riset dan teori sejumlah pihak.

"Walaupun Nusantara ini menjadi ibu kota, untuk menjadi kota itu bapak-ibu secara teori dan risetnya minimal butuh 20-30 tahun. Jadi sebelum 20 tahun Jakarta masih akan menjadi pusat segalanya," kata Ridwan Kamil di Jakarta Timur, Minggu (1/9/2024).

Oleh karenanya, di masa kepemimpinannya apabila terpilih, Ridwan Kamil ingin Jakarta menjadi Kkta yang adil dan merata. RK -sapaan akrabnya Ridwan Kamil- juga ingin mengurangi polusi yang menjadi salah satu permasalahan di Jakarta.

"Kami ingin Jakarta ini adil merata, kami ingin Jakarta ini bebas polusi, kami ingin Jakarta ini antara tempat kerja, tempat bekerja dan domisili tidak terlalu jauh sehingga mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, bisa jalan kaki ibaratnya, bisa menabung dan lain sebagainya," jelas Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil juga menggagas ide agar aktivitas di Jakarta tidak hanya terpusat di wilayah Sudirman dan Thamrin. Ia dan Suswono -pasangannya pada kontestasi Pilkada 2024- akan menduplikasi sejumlah program di Jawa Barat yang dirasa cocok untuk dibawa ke Jakarta.

 

