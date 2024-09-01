Ridwan Kamil: Semua yang Baik dari Pak Anies Baswedan Akan Dilanjutkan

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil meminta untuk tidak membenturkan dirinya dengan pemimpin Jakarta sebelumnya, termasuk Anies Baswedan. Dia memastikan akan melanjutkan hal baik yang dibuat pemimpin Jakarta sebelumnya.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil menanggapi pertanyaan apakah akan melanjutkan program JakLingko gratis moda transportasi khas DKI Jakarta yang digagas pada periode kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

"Semua yang baik dari Pak Anies akan dilanjutkan," kata Ridwan Kamil di Jakarta, Minggu (1/9/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu meminta untuk tidak membenturkan dirinya dengan pemimpin Jakarta sebelumnya. Dia menegaskan bahwa akan melanjutkan hal baik yang dilakukan oleh para pemimpin sebelumnya.

"Jangan dibentur-benturkan perbedaan. Yang baik Pak Jokowi dilanjutkan yang baik Pak Anies dilanjutkan, yang baik Pak Ahok dilanjutkan. Dan yang baik dari Pak Heru dilanjutkan," jelasnya.