HOME NEWS MEGAPOLITAN

Olahraga Bareng Pramono di CFD Jakarta, Bang Doel: Silaturahmi ke Masyarakat Tidak Kampanye

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |14:14 WIB
Olahraga Bareng Pramono di CFD Jakarta, Bang Doel: Silaturahmi ke Masyarakat Tidak Kampanye
Rano Karno dan Pramono Anung (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Pramono Anung-Rano Karno berolahraga bareng di arena Car Free Day (CFD) Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta pada Minggu (1/9/2024). 

Keduanya mengawali pagi dengan menaiki Transportasi Jakarta (Transjakarta) dari Halte Senayan Bank DKI hingga Halte Tosari dan beolahraga di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Pria yang akrab disapa Bang Doel itu menegaskan bahwa olahraga ke CFD merupakan silaturahim kepada masyarakat yang juga berolahraga. Ia menyebut, kegiatan ini bukan sebagai sarana kampanye menjelang kontestasi Pilgub Jakarta 2024.

"Artinya, kita datang ke sini memang silahturahim pada masyarakat, kita tidak kampanye, tidak bicara visi misi, tapi hampir rata-rata mereka paham, mereka tahu, bahwa Pilkada DKI harus segera dimulai," kata Rano di Jalan Sumenep, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (1/9/2024).

Sementara itu, Pramono mengatakan bahwa kegiatan di CFD bukan hal baru menjelang massa kampanye Pilkada Jakarta. Dirinya sudah sering gowes di area CFD Jakarta namun tertutup. 

 

Halaman:
1 2
      
