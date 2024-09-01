Ridwan Kamil Mau Tuntaskan Masalah Tawuran di Jakarta dengan Komunikasi, Emang Bisa?

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil menggagas ide untuk menuntaskan masalah tawuran di Jakarta. Menurutnya, tawuran bisa diselesaikan dengan menggelar festival hingga komunikasi antarkampung.

"Tawuran kita selesaikan dengan komunikasi festival budaya antaranak kampung," kata Ridwan Kamil saat menyapa relawan BERKAH di Jakarta Timur, Minggu (1/9/2024).

Menurut dia, pendekatan secara kemanusiaan ini yang dibutuhkan di Jakarta. Sehingga ia bertekad untuk menghadirkan program ini untuk masyarakat Jakarta.

Ridwan Kamil juga mengaku akan memperluas kawasan car free day (CFD) yang selama ini hanya digelar di wilayah Sudirman. Bahkan dalam gagasannya, ia ingin menerapkan car free day (CFD) di setiap kecamatan.

Bukan hanya itu, car free night (CFN) juga akan diterapkan. CFN rencananya akan berlangsung minimal satu kali dalam setiap bulannya.

"Kita ingin Car Free Day tidak hanya di Sudirman, tapi di seluruh kecamatan kita bikin, sehingga kebahagiaan bisa merata, tidak usah jauh-jauh ke tengah kota. Kita akan ada Car Free Night malam hari sebulan sekali. Supaya UMKM di wilayah antarkampung kita promosi dengan bazar malam," jelasnya.