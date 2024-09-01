Ridwan Kamil Akan Gelar CFD di Setiap Kecamatan dan CFN Sebulan Sekali

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berjanji akan membuat Car Free Day (CFD) yang tidak hanya digelar di Jalan Sudirman-Thamrin, melainkan di seluruh kecamatan agar bisa merata. Ia berharap, CFD di setiap kecamatan agar warga tak jauh-jauh ke tengah kota untuk berolahraga.

"Kita ingin CFD bukan hanya di Sudirman Thamrin, tapi di seluruh kecamatan kita bikin sehinggaa kebahagiaan bisa merata, jadi tidak usah jauh-jauh ke tengah kota," kata Ridwan Kamil di Jakarta, Minggu (1/9/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan akan menggelar car free night (CFN) yang diadakan sebulan sekali. Tujuannya, kata dia, mendorong promosi pada produk UMKM di setiap kampung di Jakarta.

"Kita adakan car free night sebulan sekali supaya umkm antar kampung kita promosikan dengan bazar malam," ujarnya.

Selain itu, Kang Emil berjanji akan menyelesaikan permasalahan tawuran antar kampung yang kerap terjadi di Jakarta.

"Tawuran kita selesaikan dengan komunikasi budaya anak kampung. Cara-cara kemanusiaan inilah yang kita selama ini blm ada akan kami hadirkan," pungkasnya.