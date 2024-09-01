Pilgub Jakarta 2024, Rano Karno Ungkap Ada Wacana Ingin Ganti Nama

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Rano Karno mengungkapkan ada wacana mengganti nama menjelang maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Diketahui wacana penggantian nama itu akan menggunakan nama panggung menjadi Rano Dul Karno.

"Ada usul, ada masukan dari teman teman. 'Bang kalau bisa rubah nama tuh kayak si Komeng', kenapa emang Komeng? supaya Rano Dul Karno sebetulnya nama itu sering ane pake, kalau di film kan Rano Dul Karno cuman katanya mesti resmi," kata Rano saat ditemui dikediamannya Jalan Karang Asri VII, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2024) siang.