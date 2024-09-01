Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagasan Pekerja Tinggal Sesuai Domisili, Ridwan Kamil: Teori Sederhana

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |15:42 WIB
Gagasan Pekerja Tinggal Sesuai Domisili, Ridwan Kamil: Teori Sederhana

Ridwan Kamil (Foto: MPI)
Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil buka suara soal gagasan pekerja yang sesuai domisili. Menurutnya, hal ini merupakan teori sederhana agar pusat-pusat bisnis tidak hanya terpusat di wilayah Sudirman dan Thamrin.

“Itu kan kan teorinya sederhana. Sekarang gini, di TB Simatupang ada perkantoran? Nah itu, itu sudah benar. Jadi orang yang tinggal di TB Simatupang kalau bisa tinggalnya, orang-orang Jakarta Selatan idealnya begitu,” kata Ridwan Kamil di Jakarta Timur, Minggu (1/9/2024).

“Artinya di barat, timur, utara ada pusat bisnis pusat bisnis baru. Semua jangan terpusat di tengah kota Sudirman Thamrin,” sambungnya.

Ia mencontohkan kerabatnya yang tinggal di Kelapa Gading. Menurutnya kerabatnya melakukan aktivitas bekerja hingga berbelanja di wilayah yang sama sesuai tempat tinggalnya.

“Jadi teman saya tinggal di Kelapa Gading, kerjanya di sana, ngemalnya di sana,” ungkap Ridwan Kamil.

 

