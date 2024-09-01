RK dan Suswono Janji Tingkatkan Indeks Kebahagiaan Warga Jakarta

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Suswono menyebut pasangan Ridwan Kamil-Suswono akan menjamin peningkatan indeks kebahagiaan warga Jakarta. Menurutnya, indeks kebahagiaan itu akan jauh lebih baik jika gagasan-gagasan yang sudah dicanangkan bisa direalisasikan.

"Insyaallah kalau ini bisa, nanti dilaksanakan, saya yakin Jakarta ataupun indeks kebahagiaan warga Jakarta akan jauh lebih baik dari yang ada sekarang," kata Suswono di kawasan Jakarta Timur, Minggu (1/9/2024).

Suswono berharap, gagasannya bersama Ridwan Kamil bisa berhasil selama satu periode kepemimpinan apabila terpilih. Sebab, menurutnya, Jakarta merupakan miniatur dari Indonesia.

"Insyaallah dengan dukungan 15 partai ini adalah satu representasi dari keragaman dari keberagaman yang ada meskipun secara ideologi mungkin berbeda," tutur dia.