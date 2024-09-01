Suswono Ungkap Syarat Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta, Asal Wakilnya dari PKS

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Suswono mengungkap alasan Calon Gubernur DKJ, Ridwan Kamil akhirnya mau untuk maju di Pilgub Jakarta. Ia menyebut bahwa Ridwan Kamil meminta wakil pendampingnya merupakan sosok dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu diungkapkan Suswono saat memberikan sambutan kepada relawan BERKAH, pendukung Ridwan Kamil-Suswono di kawasan Bambu Apus, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2024).

Awalnya, Suswono mengungkap bahwa apabila sosok RK disodorkan permintaan, maka RK akan memilih untuk maju di Jawa Barat.

"Beliau (Ridwan Kamil), kalau saja ditanya pilih mana Jakarta atau Jawa Barat. Pasti kalau boleh memilih dia pasti akan mengatakan memilih Jawa Barat. Karena sudah lebih pasti menangnya begitu ya," kata Suswono, Minggu (1/9/2024).

"Tapi karena ini tugas. Beliau ditugaskan harus ke Jakarta, cuma waktu itu dia minta syarat," imbuhnya.

Suswono mengungkap bahwa syarat yang dimaksud Ridwan Kamil ialah bahwa wakil pendampingnya mesti tokoh dari PKS. Oleh karenanya, nama dirinyalah yang akhirnya disodorkan untuk mendampingi Kang Emil.

"Saya boleh ke Jakarta asal syarat wakilnya dari PKS. Nah itulah yang menjadikan akhirnya jadilah saya yang ditugaskan. Karena beberapa nama yang sudah disodorkan ternyata tidak," ungkap Suswono.

Menurutnya, beberapa nama dari PKS saat itu sempat tidak disetujui. Pada akhirnya, kata Suswono, ketika namanya muncul, Presiden terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto pun tersenyum.