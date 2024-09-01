Rano Karno Nyekar ke Makam Orangtua di Tanah Kusir Bawa Bunga Matahari

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Rano Karno dan istri Dewi Indriati menyekar ke makam Babeh Sukarno M. Noor dan Enyak Istiarti Rawumali di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Minggu (1/9/2024). Bang Doel berziarah bersama keluarganya.

Pantauan di lokasi, Rano dan Dewi tiba sekiranya pukul 15.57 WIB. Terlihat Rano membawa dua tangkai bunga matahari dan Dewi membawa bunga berwarna kuning.



Rano dan istrinya pun memanjatkan doa tepat di pusara Babeh dan Enyaknya. "Hari ini sore saya ke makam ayah dan ibu saya dan nenek sebenarnya. Ayah sama ibu sudah satu liang sebetulnya, kemudian nenek dan kakek sudah satu liang artinya ayah dan ibu saya di sinilah dimakamkan. Harusnya tangga 30 Agustus kemarin saya ke sini karena kebetulan hari ulang tahun ibu cuma karena engggak bisa diwakili oleh adik-adik dari Suti, Santi. Mereka datang ke makam ziarah kalau ada yang berulang tahun ziarah," kata Rano usai berziarah.

"Ada harapan-harapan itu ya minimal dengan kita mengeluarkan doa pasti kita plong juga kan ada perasaan kerinduan yang kita sampaikan," tambahnya.