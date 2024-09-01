Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rano Karno Nyekar ke Makam Orangtua di Tanah Kusir Bawa Bunga Matahari

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |17:11 WIB
Rano Karno Nyekar ke Makam Orangtua di Tanah Kusir Bawa Bunga Matahari
Rano Karno ziarah ke makam kedua orangtuanya (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Rano Karno dan istri Dewi Indriati menyekar ke makam Babeh Sukarno M. Noor dan Enyak Istiarti Rawumali di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Minggu (1/9/2024). Bang Doel berziarah bersama keluarganya.

Pantauan di lokasi, Rano dan Dewi tiba sekiranya pukul 15.57 WIB. Terlihat Rano membawa dua tangkai bunga matahari dan Dewi membawa bunga berwarna kuning. 


Rano dan istrinya pun memanjatkan doa tepat di pusara Babeh dan Enyaknya. "Hari ini sore saya ke makam ayah dan ibu saya dan nenek sebenarnya. Ayah sama ibu sudah satu liang sebetulnya, kemudian nenek dan kakek sudah satu liang artinya ayah dan ibu saya di sinilah dimakamkan. Harusnya tangga 30 Agustus kemarin saya ke sini karena kebetulan hari ulang tahun ibu cuma karena engggak bisa diwakili oleh adik-adik dari Suti, Santi. Mereka datang ke makam ziarah kalau ada yang berulang tahun ziarah," kata Rano usai berziarah.

"Ada harapan-harapan itu ya minimal dengan kita mengeluarkan doa pasti kita plong juga kan ada perasaan kerinduan yang kita sampaikan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071632/pramono_rano-0Y3p_large.jpg
Pramono Anung-Rano Janjikan Layanan Daycare di Pusat Perkantoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/338/3061256/rano_karno-qsCZ_large.jpg
Bang Doel Akan Gunakan Pendekatan Spiritual Atasi Masalah Tawuran di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/338/3059641/cawagub_jakarta_rano_karno-p8Hj_large.jpg
'Zaenab' Batal Gabung Tim Pemenangan, Bang Dul: Lu Jangan-Jangan Enggak Mau Bantuin Gue karena Ada Sarah Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3058074/cawagub_jakarta_rano_karno_alias_bang_doel-Tvq7_large.jpg
Patahkan Wacana RK Bangun Perumahan di Atas Pasar dan Stasiun, Bang Doel: Bukan Solusi Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/338/3057176/rano_karno_dan_pramono_anung-2Y7f_large.jpg
Olahraga Bareng Pramono di CFD Jakarta, Bang Doel: Silaturahmi ke Masyarakat Tidak Kampanye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055334/rano_karno-19wk_large.jpg
Rano Karno Jadi Cawagub DKI Jakarta, Ucapan Benyamin Sueb Kembali Terngiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement