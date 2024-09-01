Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lantai Dua Rumah Warga di Bogor Terbakar, Pemilik Terluka Kena Kaca

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |18:38 WIB
Lantai Dua Rumah Warga di Bogor Terbakar, Pemilik Terluka Kena Kaca
Kebakaran di Bogor (Foto: Damkar)
A
A
A

BOGOR - Lantai dua rumah warga di wilayah Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor terbakar. Satu orang terluka dalam peristiwa kebakaran ini.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.02 WIB. Api pertama kali terlihat di lantai dua rumah warga bernama Rahmatm

"Awal mulanya api terlihat oleh warga sekitar dari rumah ruangan lantai atas," kata Ade dalam keterangannya, Minggu (1/9/2024).

Ketika itu, api sudah membesar dan membakar hampir seluruh ruangan di lantai dua rumah tersebut. Tim Damkar Kota Bogor yang mendapat laporan langsung bergegas menuju lokasi kejadian.

"Pengerahan unit 6 dari Damkar Kota Bogor dan satu dari Damkar Kabupaten Bogor," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067947/kebakaran-V1su_large.jpg
Kebakaran Landa Tambora, 1 Orang Meninggal dan 2 Kritis Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067737/kebakaran-pl5z_large.jpg
Rumah di Duren Sawit Jaktim Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067560/kebakaran-ZnLj_large.jpg
Breaking News! Gudang Oli di Tangerang Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067522/kebakaran-oxeS_large.jpg
Pabrik Lilin di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067404/kapal_terbakar_di_jakut-kWN5_large.png
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065900/kebakaran-2kze_large.jpg
Kesaksian Keluarga: Kematian Tragis 3 Balita Terkunci di Rumah saat Kebakaran Pulogadung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement