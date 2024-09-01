Lantai Dua Rumah Warga di Bogor Terbakar, Pemilik Terluka Kena Kaca

BOGOR - Lantai dua rumah warga di wilayah Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor terbakar. Satu orang terluka dalam peristiwa kebakaran ini.

Kabid Pemadam dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Bogor M. Ade Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 11.02 WIB. Api pertama kali terlihat di lantai dua rumah warga bernama Rahmatm

"Awal mulanya api terlihat oleh warga sekitar dari rumah ruangan lantai atas," kata Ade dalam keterangannya, Minggu (1/9/2024).

Ketika itu, api sudah membesar dan membakar hampir seluruh ruangan di lantai dua rumah tersebut. Tim Damkar Kota Bogor yang mendapat laporan langsung bergegas menuju lokasi kejadian.

"Pengerahan unit 6 dari Damkar Kota Bogor dan satu dari Damkar Kabupaten Bogor," jelasnya.