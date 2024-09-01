Gempa M2,8 Guncang Kota Bogor, Guncangan Terasa hingga Pamijahan

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 2,8 mengguncang Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Minggu (1/9/2024), sekitar pukul 18.41 WIB. Getaran Gempa juga dirasakan warga Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berpusat di darat. Adapun pusat kedalaman gempa berada di 12 kilometer.

"#Gempa (UPDATE) Mag:2.8, 01-Sep-24 18:41:10 WIB, Lok:6.72 LS, 106.65 BT (Pusat gempa berada di darat 21 km barat daya Kota Bogor), Kedlmn:12 Km Dirasakan (MMI) II Kec. Pamijahan #BMKG," tulis akun X, @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Bogor dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.



