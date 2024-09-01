BMKG: Gempa Kota Bogor Berpusat di Darat

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa pusat gempa yang mengguncang Kota Bogor, Jawa Barat, berada di darat. Adapun pusat gempa berada pada kedalaman di 12 kilometer.

Gempa berkekuatan Magnitudo 2,8 mengguncang Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Minggu (1/9/2024), sekitar pukul 18.41 WIB. Guncangan gempa juga dirasakan warga Pamijahan, Kabupaten Bogor.

"#Gempa (UPDATE) Mag:2.8, 01-Sep-24 18:41:10 WIB, Lok:6.72 LS, 106.65 BT (Pusat gempa berada di darat 21 km barat daya Kota Bogor), Kedlmn:12 Km Dirasakan (MMI) II Kec. Pamijahan #BMKG," tulis akun X, @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Bogor dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.





(Fakhrizal Fakhri )