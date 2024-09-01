Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono-Rano Puji Kinerja Anies Selama Jadi Gubernur Jakarta, Ngarep Jadi Timses Pilgub DKI?

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |19:47 WIB
Pramono-Rano Puji Kinerja Anies Selama Jadi Gubernur Jakarta, <i>Ngarep</i> Jadi Timses Pilgub DKI?
Pramono Anung dan Rano Karno bertemu Anies di CFD (Foto: istimewa/OKezone)
JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno berolahraga di car free day (CFD) Sudirman-Thamrin, Jakarta, Minggu (1/9/2024). Keduanya tak sengaja dengan eks Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Dalam keterangan yang disebutkan oleh Rano Karno di Instagram pribadinya, tokoh yang dikenal sebagai Bang Doel itu memuji kepemimpinan Anies Baswedan selama memimpin di Jakarta.

“Berolahraga di tengah Kota Jakarta, tak sengaja bertemu Pak @aniesbaswedan. Bapak @aniesbaswedan adalah salah satu Gubernur DKI Jakarta yang ikut membuat Jakarta jadi tempat yang nyaman bagi semua," kata Rano di laman Instagram pribadinya.

Pramono menggunakan kaus berwarna biru, celana pendek biru dongker, dan sepatu olahraga hijau. Sementara Rano menggunakan jersey berwarna biru, celana pendek hitam, dan sepatu olahraga putih. Sedangkan Anies mengenakan kaos hitam bertuliskan 'We The People'.

Sebelumnya, sempat santer terdengar bahwa PDI Perjuangan menginginkan Anies untuk membantu pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta. "Kita berharap seperti itu, kita berharap Pak Anies mau menjadi bagian dari tim ini," ujar Deddy Sitorus  di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2024.

 

Halaman:
1 2
      
