Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Politikus Golkar Syafi Djohan Terpilih Jadi Salah Satu Anggota DPRD DKI Termuda

Sucipto , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |21:59 WIB
Politikus Golkar Syafi Djohan Terpilih Jadi Salah Satu Anggota DPRD DKI Termuda
Politikus Muda Partai Golkar Syafi Fabio Djohan
A
A
A

JAKARTA - Tokoh Muda Partai Golkar, Syafi Fabio Djohan terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 pada Pemilu 2024. Dengan usianya yang relatif masih muda, dia menjadi anggota DPRD DKI yang berasal dari kalangan Milenial.

Dalam Pemilihan Legislatif 2024, dia bertarung di Dapil 10 DPRD DKI Jakarta (Palmerah, Tamansari, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk dan Kembangan). Meski merupakan pendatabanf baru, Syafi Djohan mampu meraih 12.060 suara.

 “Kalau untuk DPRD DKI Jakarta, betul saya salah satu calon legislatif terpilih yang berasal dari kalangan Milenial diantara yang terpilih,”ujar Syafi Djohan di Jakarta, Minggu (1/9/2024).

“Alhamdulilah, ini semua berkat konsistensi terjun ke dapil untuk membangun komunikasi juga mempererat hubungan dengan masyakarat, sehingga apa yang saya kerjakan ini dapat meraih suara cukup tinggi,”sambungnya.

Syafi Djohan harus bersaing dengan beberapa incumbent yang sebelumnya pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

“Di dapil Jakarta 10 itu ada beberapa incumbent lolos lagi dan ternyata saya alhamdulillah bersyukur bisa bersaing dengan para incumbent tersebut,”ujarnya.

Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro (HPK) 1957 DKI Jakarta ini mengaku faktor usianya yang masih muda membuat dia dan pemilih menjadi lebih dekat.

“Pemilih ingin ada inovasi dan visi misi baru untuk wilayahnya. Karena bagi mereka jika ada anak muda bisa sepemikiran dan sefrekuensi,” tuturnya.

Syafi Djohan dibesarkan di lingkungan organisasi, baik profesi maupun sosial politik. Keaktifannya di berbagai ranah sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan warga inilah yang memacu semangatnya untuk bisa berbuat lebih.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPRD DKI Golkar Partai Golkar
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178145/partai_golkar-9hdI_large.jpg
Bahlil Lahadalia Ngaku Pernah Menderita Busung Lapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166/muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165862/doli-yR4Y_large.jpg
Prabowo Dukung Kepemimpinan Bahlil di Golkar, Isu Munaslub Menguap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161672/golkar-sXh1_large.jpg
Golkar Dorong Hilirisasi Nasional dengan Perkuat Legislasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147500/bapera-V8uI_large.jpg
Buntut Polemik Raja Ampat, Bapera Rapatkan Barisan Kawal Ketum Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126288/mkgr-sXgk_large.jpg
Basri Baco Targetkan Kursi DPRD DKI dari Ormas Sayap Golkar Naik 2 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement