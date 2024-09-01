Politikus Golkar Syafi Djohan Terpilih Jadi Salah Satu Anggota DPRD DKI Termuda

JAKARTA - Tokoh Muda Partai Golkar, Syafi Fabio Djohan terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 pada Pemilu 2024. Dengan usianya yang relatif masih muda, dia menjadi anggota DPRD DKI yang berasal dari kalangan Milenial.

Dalam Pemilihan Legislatif 2024, dia bertarung di Dapil 10 DPRD DKI Jakarta (Palmerah, Tamansari, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk dan Kembangan). Meski merupakan pendatabanf baru, Syafi Djohan mampu meraih 12.060 suara.

“Kalau untuk DPRD DKI Jakarta, betul saya salah satu calon legislatif terpilih yang berasal dari kalangan Milenial diantara yang terpilih,”ujar Syafi Djohan di Jakarta, Minggu (1/9/2024).

“Alhamdulilah, ini semua berkat konsistensi terjun ke dapil untuk membangun komunikasi juga mempererat hubungan dengan masyakarat, sehingga apa yang saya kerjakan ini dapat meraih suara cukup tinggi,”sambungnya.

Syafi Djohan harus bersaing dengan beberapa incumbent yang sebelumnya pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

“Di dapil Jakarta 10 itu ada beberapa incumbent lolos lagi dan ternyata saya alhamdulillah bersyukur bisa bersaing dengan para incumbent tersebut,”ujarnya.

Ketua Himpunan Pengusaha Kosgoro (HPK) 1957 DKI Jakarta ini mengaku faktor usianya yang masih muda membuat dia dan pemilih menjadi lebih dekat.

“Pemilih ingin ada inovasi dan visi misi baru untuk wilayahnya. Karena bagi mereka jika ada anak muda bisa sepemikiran dan sefrekuensi,” tuturnya.

Syafi Djohan dibesarkan di lingkungan organisasi, baik profesi maupun sosial politik. Keaktifannya di berbagai ranah sosial kemasyarakatan yang berhubungan dengan warga inilah yang memacu semangatnya untuk bisa berbuat lebih.