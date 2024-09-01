Kebakaran Besar Melanda Kawasan Green Lake City Tangerang Malam Ini

JAKARTA - Kebakaran besar melanda kawasan Green Lake City, Tangerang, Minggu (1/9/2024) malam. Kobaran api yang besar membuatnya jadi tontonan warga. Sejumlah pengendara menepi di pinggir jalan melihat kebakaran.

Informasi kebakaran di kawasan Green Lake City dibagikan akun Instagram @infotangerang.id. "Breaking News! Telah terjadi kebakaran di Kawasan Green Lake City malam ini," tulis akun tersebut seperti dikutip Okezone.

Dilansir dari akun media sosial kebakaran di kawasan Green Lake City itu diduga melanda sebuah lapak beton. Api membumbung membuat sekitar lingkunga tersebut menjadi terang.

Sejumlah orang terlihat antusias melihat kebakaran tersebut. Mereka yang berada di dekat telihat menghi dari hawa panas dengan mengendarai ke daraan motor.

"Kebakaran lapak-lapak di samping keluar green lake. Kebakaran gede banget," kata salah satu pengemudi mobil yang melintasi jalan tersebut.



(Salman Mardira)