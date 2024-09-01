Lapak Barang Bekas di Tangerang Terbakar, 12 Mobil Damkar Meluncur dan Warga Evakuasi Sapi

Kebakaran lapak barang bekas di Kota Tangerang (Okezone.com/Danandaya)

TANGERANG - Lapak barang bekas terbakar di Jalan KH Ahmad Dahlan, Gondrong Petir, Kota Tangerang, Minggu (1/9/2024) sekitar pukul 19.40 WIB. Sedikitnya 12 mobil pemadam kebakaran meluncur ke lokasi untuk menjinakkan api. Warga sekitar terus berupaya menyelamatkan barang-barangnya.

Pantauan Okezone, warga juga mengungsikan dua ekor sapi yang sebelumnya diikat di pohon dekat lokasi lapak terbakar. Sedangkan sejumlah warga turut menonton kebakaran tersebut.

Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang, Gufron Falfeli mengatakan bahwa selain menerjunkan 12 mobil damkar, pihaknya juga mengerahkan 65 personel untuk memantu pemadaman.

"65 personel (dikerahkan), kendaraan 12 unit," kata Gufron saat dikonfirmasi.

Dugaan sementara penyebab kebakaran karena adanya bakaran sampah. "Belum di ketahui (jumlah bangunan yang terbakar). Penyebab diduga bakar sampah," sambungnya.



(Salman Mardira)