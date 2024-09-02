Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Unik PM Xanana Gusmao Usap Kepala Jokowi di Gala Dinner IAF 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |00:36 WIB
Momen Unik PM Xanana Gusmao Usap Kepala Jokowi di Gala Dinner IAF 2024
PM Timor Leste Xanana Gusmou usap kepala Presiden Jokowi (YouTube Sekretariat Presiden)
A
A
A

JAKARTA - Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao mengusap kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi). Momen unik ini terjadi saat Jokowi menyambut pimpinan negara yang hadir di Gala Dinner Indonesia-Africa Forum (IAF) 2024 di Intercontinental Bali, Minggu(1/9/2024).

Sebagai tuan rumah Presiden Jokowi menyambut dan menyalami satu per satu pimpinan negara yang hendak masuk ruang dinner. Berbeda dengan pemimpin negara lain, Xanana Gusmao yang justru menciptakan momen penuh akrab dengan Jokowi.

Xanana Gusmao terlihat lama berjabatan tangan Jokowi. Kamera wartawan membidik momen tersebut. Selain berjabat tangan, Xanana Gusmao juga mengusap bagian kepala Jokowi dua kali, seraya memuji kecerdasan Presiden ketujuh Indonesia itu. Jokowi tersenyum saat Xanana mengelus kepalanya.

Xanana yang mengenakan kemeja batik lalu masuk dalam ruang gala dinner.

Dalam sambutannya di hadapan peserta gala dinner IAF 2024, Jokowi turut memperkenalkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi menyebut kerjasama Indonesia dengan negara-negara di benua Afrika akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dan solidaritas dengan negara-negara di kawasan Afrika dan ini juga akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya," kata Jokowi.

Presiden juga berterima kasih kepada perwakilan negara-negara Afrika dalam forum ini. Jokowi berharap IAF 2024 bisa melahirkan kesepakatan kerja sama pembangunan yang inklusif.

"Merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi dari Forum Indonesia Afrika yang kedua untuk memajukan pembangunan global yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.

 

