HOME NEWS NASIONAL

Siapa Saja Paus yang Pernah Berkunjung ke Indonesia? Ini Rekam Jejaknya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |07:52 WIB
Siapa Saja Paus yang Pernah Berkunjung ke Indonesia? Ini Rekam Jejaknya
Siapa Saja Paus yang Pernah Berkunjung ke Indonesia? Ini Rekam Jejaknya (Foto: BBC)
A
A
A

JAKARTA - Siapa saja Paus yang pernah berkunjung ke Indonesia? Ini rekam jejaknya yang dikumpulkan oleh Okezone. Hal ini berkaitan dengan kedatangan Paus fransiskus akan berkunjung ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024.

Namun, kedatangan Paus atau tokoh agama umat Kristiani ini bukan yang pertama kali. Ada beberapa nama Paus yang pernah datang ke Indonesia.

Lantas siapa saja Paus yang pernah berkunjung ke Indonesia? Ini rekam jejaknya:

1. Paus Paulus VI

Memasuki tanggal 3-4 Desember 1970,Paus Paulus II mengunjungi Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menghadiri Konferensi Uskup-uskup Pan-Asia di Manila, Filipina serta Konferensi Uskup-uskup Australia dan Oceania di Sydney, Australia.

Dalam perjalanan menuju kedua negara tersebut, Paus Paulus hendak beristirahat satu malam di Jakarta, Indonesia. Pemerintah Indonesia pun tidak mengabaikan kesempatan pemimpin umat Katolik yang singgah tersebut.

Pada waktu itu, ketika RI dipimpin Presiden Soeharto pada September 1970 menyatakan menyambut hangat kedatangan Paus Paulus VI, meskipun pada waktu itu penyambutan tidak dilaksanakan secara kenegaraan.

Presiden Soeharto bersama dengan Ibu negara pada saat itu menjemput sendiri Paus Paulus VI di Lapangan Terbang Kemayoran, Jakarta menuju menuju Kedutaan Besar Takhta Suci Vatikan di Jakarta.

 

