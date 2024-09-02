Siapa Saja Raja Jawa yang Asli? Ini Rekam Jejaknya

Ilustrasi siapa saja raja jawa yang asli? ( Foto : Istimewa)

JAKARTA - Siapa saja Raja Jawa yang asli? Ini rekam jejakanya agar tak keliru. Hal ini dikarenakan ramai membahas mengenai asal usul Raja Jawa di internet.

Apalagi, banyak cerita serta sejarah menangkap bahwa unsur kebijakan (politik) para raja yang berdampak perang serta gejolak alam (bencana alam, wabah penyakit,). Sehingga, sangat menentukan terbentuknya sejarah.

BACA JUGA: Pakuan Ibu Kota Kerajaan Sunda yang Didirikan Maharaja Tarusbawa Dilindungi Benteng Kokoh

Lantas siapa saja Raja Jawa yang asli? Berikut daftarnya agar tak keliru:

Dalam sejarahnya, beberapa raja menjadi salah satu yang paling berkuasa di wilayah Indonesia. Jawa seperti wilayah Yogyakarta, Solo, Cirebon hingga Banten.

Salah satu bukti sejarah yakni Prasasti Sojomerto (670-700 M) yang menyatakan seorang raja Jawa tertua dalam sejarah adalah Santanu. Prasasti tersebut juga mengatakan, di Batang, Jawa Tengah berdiri sebuah kerajaan yang dikuasai Dapunta Sailendra sekitar 674 M.

BACA JUGA: Keangkuhan Raja Kediri Kertajaya Tega Bunuh Orang Tanpa Bersalah hingga Mengaku Jadi Tuhan

Selain itu, prasasti tersebut pula menyebutkan, bahwa di Batang telah berdiri kerajaan yang dikuasai Dapunta Sailendra. Seorang raja yang melahirkan raja-raja Medang periode Jawa Tengah dari Dinasti Sailendra.